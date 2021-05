Milano, il bimbo milanista che grida "Inter m***a" dal balcone durante la festa scudetto. Video

Il bimbetto milanista non ci sta e sventola con orgoglio la maglia di Ibra gridando dal balcone "Inter m***a". È accaduto a Milano, durante i festeggiamenti per il 19° scudetto della squadra guidata da Antonio Conte, che domenica 2 maggio, in virtù del pari dell'Atalanta, ha raggiunto matematicamente il titolo di campione d'Italia.

L'episodio è stato messo in rete da alcuni utenti che hanno filmato divertiti l'accaduto. Mentre per le strade migliaia di tifosi festeggiavano sfidando le norme anti Covid, dalla finestra di un palazzo un piccolo tifoso dei cucini del Milan ha fatto capolino agitando in aria la maglia del numero 11 rossonero, e gridando a squarcia gola "Inter m***a" mentre fuori risuonavano i clacson della festa interista. Un tenero gesto, forse un poco anti sportivo, ma da "vero erede della curva sud", commenta l'utente che ha caricato il video su Instagram.