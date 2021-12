La mostra di Banksy alla Stazione Centrale di Milano

Una mostra immersiva con 30 opere mai esposte prima al pubblico. È la personale “The World of Banksy - The Immersive Experience”, in programma nella Sala dei Mosaici della Stazione Centrale di Milano dal 3 dicembre al 27 febbraio 2022.

L'esposizione, curata dall'art director Manu De Ros e ospitata nei locali di Grandi Stazioni, è un percorso su due piani con all'interno alcuni dei più famosi murale dell'artista dal volto sconosciuto, divenuto celebre per il suo impegno sociale e per le sue opere volutamente provocatorie.

"Quesrta mostra è un ulteriore passo di apertura della stazione verso la città - spiega l'amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail, Alberto Baldan - Credo che la possibilità di vedere queste opere all'interno di questi spazi, che normalmente non sono aperti al pubblico, contestualizzi ulteriormente l'arte di Banksy".