Instabar: il cocktail bar virtuale su Instagram per ordinare e farsi recapitare a casa il proprio drink

Un bar virtuale per fronteggiare la crisi dovuta al lockdown per il Covid-19. È l'iniziativa dello Star Zagros Kebabbar, locale di Milano che su Instagram ha deciso di aprire il servizio "Instabar": un cocktail bar online in cui ordinare il proprio drink, vederlo preparare e poi farselo recapitare direttamente a casa.

"Così il bar 'riapre', almeno virtualmente - spiega Emrah, titolare del Kebabbar - Finora siamo riusciti a rimanere a galla grazie al sistema di delivery che abbiamo sviluppato internamente, senza aggregatori o delivery app. Hanno funzionato bene le consegne a domicilio di cibo, ma rispetto ai cocktail c’è ancora tanta diffidenza. Nonostante il recente passaggio della Lombardia a zona gialla, per i locali come il nostro, attivi soprattutto dopo le 18, è cambiato poco".