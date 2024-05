Bare in strada per ricordare i morti sul lavoro di Milano (video)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Centosettantadue bare per altrettanti morti sul lavoro nel 2023 in Lombardia e a Milano. A deporre i (finti) feretri è stata, venerdì 10 maggio, la sezione cittadina del sindacato Uil, che chiede al Governo misure più efficaci contro quella che il segretario generale del sindacato, Pierpaolo Bombardieri, definisce una vera e propria guerra civile.

"Ogni anno abbiamo migliaia di morti sul lavoro in tutto il Paese - spiegano il dirigente Uil e il sindaco di Milano Beppe Sala -. È una situazione inaccettabile, dovuta alla mancanza di controllo, ma anche di legislazione. Non bastano certo le patenti a punti per far cessare gli infortuni mortali sui cantieri e nelle fabbriche, lo abbiamo visto anche in questi giorni. C'è poi il grande tema del lavoro nero e dei subappalti, che incidono in maniera estremamente negativa sulla sicurezza dei lavoratori. Sono tutti temi sui quali il Governo e i sindacati dovrebbero confrontarsi seriamente".