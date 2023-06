Le lacrime dei fan di Berlusconi: "Silvio per noi è un modello di vita"

Lacrime, fiori e bandiere di Forza Italia. Così i fan di Silvio Berlusconi hanno voluto dare l'ultimo addio all'ex premier dopo la notizia della morte improvvisa all'ospedale San Raffaele di Milano. Fuori dalla clinica decine di persone sono accorse per salutare il Cavaliere, e darne un ultimo ricordo ai cronisti.

"Per me era il padre di tutti gli italiani, lo ricorderò per questo", spiega una signora che dice di essere accorsa appena sentita la notizia. "Era un grande, ha cambiato la storia d'Italia e per questo in molti lo invidiavano", dice invece un altro signore visibilmente dispiaciuto. Presenti anche molti giovanissimi che, nonostante l'età, hanno voluto omaggiare quello che definiscono un padre della Repubblica. "Berlusconi è una figura che ci ha sempre ispirato, per le sue imprese politiche, ma anche imprenditoriali e sportive. Per noi è un modello".