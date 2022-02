Salvini e Berlusconi si divertono da Briatore

Il leader di Forza Italia e il segretario della Lega si sono trovati nel locale di Briatore dopo il match con l'Udinese: "Abbiamo parlato della guerra in Ucraina"

Prima la partita, poi pizza e birra. Dopo il match tra Milan e Udinese a San Siro (finito 1-1) il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il segretario della Lega, Matteo Salvini, si sono trovati al Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore appena aperto in Brera.

Insieme al Cavaliere c'era la compagna Marta Fascina, la senatrice azzurra Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito per i rapporti con gli alleati; con Salvini il viceministro leghista dei Trasporti Alessandro Morelli e l’assessore lombardo allo Sviluppo della Città metropolitana della Lega Stefano Bolognini.

A fine serata Salvini ha escluso di aver parlato della situazione del centrodestra: "Una serata di relax, tra i mille problemi che ci sono, un’ora di relax ci stava" ha detto Salvini parlando con i giornalisti dopo aver salutato Berlusconi : "Assolutamente no, non abbiamo parlato di centrodestra ma della crisi in Ucraina".