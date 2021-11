Il video (con colonna sonora) di Berlusconi che fa il vaccino anti covid

Silvio Berlusconi nelle scorse ore si è vaccinato contro il covid 19. L'ex presidente del Milan, che presumibilmente ha ricevuto la dose booster, era al San Raffaele e ha postato sui suoi canali social una clip dell'appuntamento, con tanto di colonna sonora, in cui appare sorridente e ben felice di sottoporsi all'iniezione.

"I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia", ha scritto il numero uno di Forza Italia. E ancora: "Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi, chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose", l'appello dell'ex Cavaliere.