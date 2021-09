Milano, Bernardo incontra gli autisti ATM: "Viaggiare sulla 90/91 la sera è un'avventura"

Il candidato del centrodestra al deposito di viale Molise. Mascaretti (FdI): "Tra aggressioni e monopattini per i conducenti è un vero inferno"

Più sicurezza sui mezzi ATM e regole chiare per la circolazione dei monopattini elettrici in strada. Lo chiede il centrodestra di Milano, che venerdì 3 settembre, al deposito di viale Molise, ha incontrato una delegazione di conducenti dei mezzi pubblici della città.

Al centro dell'incontro le numerose aggressioni a bordo dei bus milanesi, in particolare sulla linea 90/91, dove gli episodi sono più che frequenti, ma anche la circolazione "selvaggia" di biciclette e monopattini elettrici, altro fattore di rischio per gli autisti di autobus, tram e filobus.

"Viaggiare sulle circolari destra e sinistra la sera è una vera avventura - spiega Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale - Sia gli autisti sia i passeggeri non sanno mai cos'aspettarsi quando sale a bordo qualcuno, perché le aggressioni e gli atti vandalici sono frequenti. In più monopattini e piste ciclabili stanno rendendo ancor più difficoltoso il lavoro dei conducenti, creando ingorghi e situazioni di pericolo continue. Il nostro candidato a Palazzo Marino, Luca Bernardo, vuole riportare la sicurezza al centro del dibattito, tema che quest'amministrazione ha completamente abbandonato da anni".