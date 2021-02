Milano, Bertolaso: "Dieci milioni di lombardi vaccinati entro l'estate, se arrivano le dosi". Video

Vaccinare 10 milioni di lombardi entro l'estate. È questa la sfida lanciata da Guido Bertolaso, nominato dal presidente della Regione Fontana come nuovo commissario alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

L'ex capo della Protezione Civile nazionale si è presentato alla stampa martedì 2 febbraio a Milano, spiegando di voler lavorare per vaccinare tutta la popolazione della regione "possibilmente entro l'inizio dell'estate".

"Appena ricevuta la chiamata del presidente Fontana e della vicepresidente Moratti ho chiamato alcuni miei vecchi collaboratori per farmi accompagnare in questo incarico - ha dichiarato Bertolaso - Mi hanno risposto tutti che non sarebbero venuti perché non volevano porsi in contrapposizione con il Governo. Ho risposto loro che il Covid è la cosa più democratica che abbia mai visto e che non fa distizioni di colori e partiti. Io non sono venuto qui per vaccinare il presidente della Lombardia o la vicepresidente Moratti. Sono venuto per vaccinare tutti i lombardi, possibilmente entro l'inizio dell'estate, e per questo coinvolgeremo tutti quanti, fino all'ultimo uscere dell'ultimo comune della regione".