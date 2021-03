Milano, Bertolaso pessimista sulla zona rossa in Lombardia: "Ci avviciniamo a grandi passi"

"A me sembra che sia tutta l'Italia, tranne la Sardegna, che si sta a passi lunghi avvicinando a questa situazione. È ovvio che la Lombardia, essendo la regione cardine di questo Paese, e avendo vissuto quello che ha vissuto durante lo scorso anno, è più vulnerabile di altre regioni"

Così il commissario per la campagna vaccinale Covid Guido Bertolaso ha risposto mercoledì 3 marzo alla domanda di un cronista durante una conferenza stampa sulle nuove misure contro il dilagare dei contagi causato dalle varianti nella regione, avanzando l'ipotesi che, con questi numeri, l'intera penisola potrebbe presto finire nuovamente in zona rossa o in zona arancione rafforzata.