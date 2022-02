La biciclettata nell'ex zona rossa di Lodi e Codogno: fu la prima del governo Conte

In bici per le strade di quella che due anni fa divenne la prima zona rossa d'Italia istituita dall'allora presidente del consiglio Giuseppe Conte. Era il 21 febrbaio 2020 quando a Codogno (Lodi) si registra il primo caso di covid in Lombardia. Il giorno successivo l'ex premier dichiarerà il lockdown della piccola cittadina e di numerosi comuni limitrofi.

Per ricordare quei drammatici giorni, nei quali Codogno divenne suo malgrado famosa in tutto il mondo come l'epicentro della pandemia in Italia, l'unione europea ciclistica ha ripercorso con una biciclettata i comuni dell'ex zona rossa, portando migliaia di amatori delle due ruote per le strade del basso lodigiano messe in isolamento.