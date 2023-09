Milano invasa dalle bici: centinaia di ragazzini impennano e corrono in strada (tra le auto). Video

Domenica pomeriggio i riders sono andati in giro per Milano per l'evento "Milan rideout"

Tutti in bici. Quasi tutti su una ruota. Domenica pomeriggio alcune strade di Milano sono state invase da centinaia di riders che hanno occupato completamente la carreggiata facendo acrobazie con le loro biciclette.

Tra impennate e trick, i ragazzi - tantissimi minorenni e tanti arrivati da fuori Milano - sono andati in giro per la città dopo essersi ritrovati in piazza Carbonari per la "Milan rideout", il raduno di esponenti della bike life, una sottocultura che "obbliga" i giovani ciclisti ad andare rigorosamente su una ruota.

E infatti, i riders hanno percorso le strade quasi esclusivamente impennando, violando il codice della strada - che vieta acrobazie del genere - e senza preoccuparsi particolarmente delle auto di passaggio, perché chiaramente le vie erano regolarmente aperte al traffico.

Video dai social