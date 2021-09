I 17 bimbi maltrattati nell'asilo: le immagini delle violenze "rubate" dall'interno. Video

I fatti in un asilo della Brianza. La maestra è stata interdetta per un anno

"Ti stacco la testa". E ancora "Ti taglio le mani". Poi insulti che si susseguivano: "Oche" oppure "beduini". Schiaffi, calci e i bimbi trascinati via con forza, di peso. Ecco le immagini registrate dalle telecamere nascoste dei carabinieri in un asilo della Brianza in cui insegnava una maestra di 59 anni adesso colpita dalla misura dell'interdizione dall'esercizio della professione per un anno perché accusata di maltrattamenti.

Le prime segnalazioni ai militari sono arrivate ad aprile scorso e in due mesi, proprio grazie alle microcamere e ai microfoni, gli investigatori sono riusciti a cristallizzare le prove, che hanno portato poi il tribunale ad emettere la misura cautelare. L'insegnante si occupava tutti i giorni di 17 bimbi, tra i tre e i cinque anni. Le immagini