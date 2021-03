Milano, giocano a dadi per soldi mentre i nipoti fanno le vedette: la bisca al parco di piazza Insubria

Una bisca a cielo aperto per giocare a dadi mentre figli e nipotini fanno da vedette. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato in piazza Insubria, dove un gruppo di scommettitori si era “impossessato” dell’area giochi del parco pubblico per darsi al gioco di un’altro tipo: quello d’azzardo. A far scattare l’intervento della Questura le numerose segnalazioni dei residenti.