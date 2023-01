Automobilisti insultano gli attivisti che bloccano il traffico in centro a Milano

Traffico bloccato dagli attivisti di Ultima Generazione a Milano, giovedì mattina, alle 8.30. I giovani attivisti contro il cambiamento climatico si sono dati appuntamento in piazza Cinque Giornate per chiedere alla politica un'azione immediata per contrastare "il collasso eco-climatico". Gli attivisti hanno esposto striscioni con scritto "no gas no carbone". Dopo mezz'ora, intorno alle 9 il blocco è stato sciolto dalla polizia, intervenuta sul posto. Gli agenti hanno accompagnato cinque attivisti in questura.