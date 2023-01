L'hub per gamers e content creator aperto a Milano da Bobo Vieri e Corradi

Un hub per tutti i gamers e i content creator milanesi che abbiano bisogno di un luogo in cui esprimere il proprio potenziale e sfondare nel mondo dei videogamers professionisti. È il 'PLB World' di Bobo Vieri e Bernardo Corradi, co-fondatori di quello che loro stessi definiscono un "oratorio multimediale" con console, PC per i videogiochi e simulatori di racing a disposizione di chiunque si voglia cimentare nel mondo dei videogiochi e non solo. Una struttura polifunzionale, con corsi per diventare giocatori professionisti, ma anche per imparare il mestiere di sceneggiatore o voglia semplicemente realizzare contenuti multimediali per i propri followers.

All'interno dell'hub, 24 postazioni PC per gaming, 9 simulatori racing di ultima generazione e 6 console Playstation 5 con schermo dedicato per offrire agli appassionati esperienze di gioco di livello professionale. "Siamo orgogliosi di poter presentare oggi a Milano, a tre anni dalla nascita della nostra società PLB srl, l’entertainment hub più innovativo d’Europa - dichiara Christian Vieri co-founder di PLB World -. Questo offrirà alla nostra città, già caratterizzata da una forte tradizione sportiva, un’opportunità unica di diventare un centro nevralgico anche dell’Esport".