L'attore e comico Massimo Boldi, 75 anni, presta voce e volto a una nuova campagna della Regione Lombardia per gli aiuti alle categorie economiche in difficoltà per la pandemia.

Sono stati stanziati, infatti, oltre 167 milioni di aiuti. Boldi cita sè stesso - "Certo che Milano all'alba ha davvero un sapore particolare... " - nel celebre "Eccezzziunale Veramente" (1982) di Carlo Vanzina.