Massimo Boldi rimane impantanato con l'auto sulle rotaie del tram

Disavventura a Milano per il comico Massimo Boldi. Venerdì sera, per cause da accertare, ha sbagliato corsia con l'auto ed è rimasto impantanato nella fanghiglia sulle rotaie del tram. Il 5 è dovuto stare fermo a lungo per permettere le operazioni di "disincaglio".

Alcuni passanti volenterosi l'hanno aiutato ad uscire dal pantano - dopo le forti piogge della giornata - spingendo il suo suv Mercedes fino a che non è riuscito a rientrare in carreggiata. "Cipollino" ha ringraziato tutti concedendo selfie e saluti. Ma, sicuramente, le conseguenze del suo errore per il Codice della strada saranno meno liete.

Video @_marilureale_