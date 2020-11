Milano, Bolognini (Lega): "Zona rossa? Qui non ci sono morti in giro per gli ospedali come in altre regioni"

"Lasciatemi dire, qui non abbiamo morti in giro per gli ospedali come ne ho visti in altre regioni". Risponde così l'assessore alle Politiche sociali di Regione Lombardia Stefano Bolognini alla domanda su un possibile passaggio della Lombardia da zona rossa a zona arancione prospettato dal governatore Fontana, alludendo nemmeno molto velatamente al paziente trovato senza vita in un bagno dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

"Se i numeri saranno incoraggianti non escludiamo un allentamento delle misure per alcune attività commerciali - ha spiegato Bolognini - La differenza tra la Lombardia e altre regioni è che noi a febbraio siamo stati investiti da uno tsunami. Per questo oggi siamo pronti e stiamo affrontando l'emergenza molto meglio di altri".