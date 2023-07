Maltempo, ancora un'improvvisa bomba d'acqua su Milano (Video)

Ancora una bomba d'acqua sulla città di Milano. Il maltempo non dà tregua e l'ennesimo sporadico acquazzone si è riversato su vari quartieri della città anche nella mattinata di giovedì 6 luglio, con forti piogge in centro e nelle periferie. Nei video registrati dai lettori di Milano Today, ecco le immagini della bomba d'acqua piovuta intorno alle 10 in corso Buenos Aires, a Lancetti e nel quartiere Gallaratese.