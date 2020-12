Esplosione in una pizzeria di Porta Romana, il video denuncia del gestore: "Hanno messo una bomba carta"

"Non so chi sia stato, ma non ci intimorite. Siamo gente che lavora onestamente". Così il proprietario di 'Ciccio pizza', in viale Sabotino a Milano, risponde via Facebook agli autori di un ordigno esplosivo lanciato nella serata di mercoledì 16 dicembre contro la vetrina del suo locale.

Una bomba carta, rileveranno poi gli agenti della scientifica della Polizia di Stato, che ha fatto esplodere le vetrate esterne del locale di Porta Romana e di quello a fianco. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. All'esterno il gestore del locale è fuori di sé, e registra un video in diretta sui social: "Abbiamo ricevuto ancora una volta delle minacce - spiega il titolare di 'Ciccio pizza' - Non so chi sia stato, ma il vostro gesto è inutile e ha solamente provocato danni a me e al negozio a fianco. Abbiamo i video in cui si vede cosa fate. Non ci intimorite, vi prenderemo".