Bomba inesplosa della seconda guerra mondiale trovata in via Gassman

Sul posto gli artificieri dell'Esercito e i Vigili del fuoco di Milano, che hanno messo in sicurezza e rimosso l'ordigno dopo un delicato intervento di recupero

Una bomba inesplosa, risalente con tutta probabilità alla seconda guerra mondiale, ritrovata in un cantiere. L'ennesimo ordigno risalente ai bombardamenti sulla città di Milano del 1944 è stato trovato in via Gassman nel pomeriggio di venerdì 8 aprile, mentre alcuni operai lavoravano a uno scavo.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'Esercito italiano e i Vigili del fuoco di Milano che, dopo un intervento durato alcune ore, hanno messo in sicurezza l'ordigno rimuovendolo poi dal cantiere di via Gassman.