BookCity torna in presenza con oltre 1.400 eventi: tra gli ospiti anche Irvine Welsh

BookCity festeggia 10 anni con oltre 1.400 eventi sparsi per la città di Milano dal 17 al 21 novembre. La manifestazione dedicata ai libri e ai lettori prevede quest'anno un'edizione ibrida (in parte online e in parte in presenza), e la partecipazione di importanti scrittori come lo scozzese Irvine Welsh, autore del celebre bestseller "Trainspotting".

"Nonostante la pandemia l'interesse dei lettori di BookCity non è mai venuto meno - spiega il presidente della manifestazione, Piergaetano Marchetti - È chiaro che il Covid ha fortemente condizionato il mondo dei libri. Inizialmente, con le librerie chiuse a causa del lockdown, c'è stata una forte flessione del numero di lettori, ma appena è stato possibile tornare ad acquistare libri il pubblico ha dimostrato un rinnovato interesse per la lettura, che è diventata uno degli strumenti preferiti dalle persone per trascorrere il tempo durante le restrizioni".