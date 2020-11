Milano, a Bookcity il libro sui media al tempo del Covid: ecco come la pandemia genera "infodemia"

Un libro per raccontare come il Covid, oltre alla pandemia, abbia generato una "infodemia": una malattia dell'informazione. Lo spiega, in collegamento Skype con Milano Today, Lelio Alfonso, co-autore del libro "#Zona rossa. Il Covid-19 tra infodemia e comunicazione". Il testo, che sarà presentato a Bookcity Milano 2020 sabato 14 novembre, spiega le distorsioni createsi nella comunicazione pubblica e mediatica dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, distorsioni degenerate in fenomeni come il negazionismo e le sommosse di piazza che si sono verificate a Milano e in molte città d'Italia e fine ottobre.

"La paura e la poca comprensione di quello che politici, giornalisti e scienziati dicono in TV o sui giornali genera quella che io e Gianluca Comin abbiamo descritto come "infodemia - spiega Lelio Alfonso - È un termine nato per la verità durante un'altra pandemia, meno grave di questa: quella della Sars. Ognuno di noi è come se creasse il proprio palinsesto mediatico, e questo lascia spazio a molte fonti di cattiva informazione che finiscono per influire pesantemente sulle credenze delle persone".