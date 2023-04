Botellon al Politecnico: in migliaia per musica e alcol tutta la notte

Una marea di ragazzi ha partecipato al primo 'Botellon' dell'anno davanti al Politecnico, in piazza Leonardo Da Vinci. Nato come una festa molto "artigianale" - l'idea arriva dalla Spagna e anni fa gli studenti si portavano alcol e casse in autonomia; veniva considerato alla stregua di un rave party, tra le furenti proteste dei residenti - negli anni il 'Botellon' si è evoluto diventato un appuntamento gratuito e ben strutturato. Una vera e propria festa di primavera.

Agli incontri culturali del pomeriggio è seguita musica fino a notte fonda, con diversi dj set e artisti ad alternarsi sul palco.