Calci, pugni e pietrate: uomo si scaglia contro i carabinieri (che volevano aiutarlo). Video

Prima si è fermato lungo la strada statale 38 "dello Stelvio", in mezzo al traffico della mattina. Poi ha aggredito con violenza i carabinieri che si erano fermati per aiutarlo. Protagonista della follia un 32enne originario dell'Est Europa, residente nel Milanese.

Teatro del suo "show", avvenuto verso le 6.30 di giovedì mattina, Berbenno di Valtellina, località Case Rossi. L'uomo, stando a quanto appreso, stava viaggiando in direzione Sondrio quando, in preda a un raptus, si sarebbe fermato in mezzo alla carreggiata uscendo dall'abitacolo senza preoccuparsi degli altri mezzi che passavano. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sondrio stavano transitando di lì e, vista la macchina apparentemente in panne, sono scesi dalla loro gazzella per prestare soccorso.

Pochi istanti e il 32enne è andato in escandescenza aggredendo con brutalità i militari e poi scagliandosi contro la loro auto con l'uomo che l'ha colpita con calci, ginocchiate e pugni, salendo anche sul cofano. Non contento, l'arrestato ha anche lanciato sassi contro i carabinieri, che alla fine sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il video realizzato da un automobilista con il proprio smartphone è diventato immediatamente virale. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, lo ha condiviso sui suoi social: "La scena di inaudita violenza lungo la SS38 a Berbenno di Valtellina. Botte e sassi contro i carabinieri che si erano fermati per prestare aiuto all’uomo con la macchina ferma. La nostra solidarietà ai due agenti che con professionalità hanno immediatamente arrestato l’uomo", ha scritto.