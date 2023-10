Boy scout e volontari ripuliscono i muri di Corvetto da scritte e graffiti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Muniti di guanti, pennelli e vernice hanno ripulito i muri del quartiere Corvetto da scritte e graffiti. L'iniziativa è stata organizzata domenica 1 ottobre dal 'Coordinamento comitati milanesi', che con l'aiuto dei boy scout dell'Agesci ha dato il via a un "Cleaning day" nelle case popolari di via Mompiani e via Inganni, mettendo a nuovo oltre 850 mq di superficie.

L’iniziativa, patrocinata dal Municipio 6 in collaborazione con MM, replica quelle già messe in campo nei mesi scorsi in via Nikolajevka, via Laghetto, via Vittani e via Cittadini. "Il Cleaning day non serve solo a pulire, ma anche a lanciare un segnale di attenzione, di cura e di rispetto per i nostri quartieri", spiegano in un comunicato Fabiola Minoletti e Salvatore Crapanzano, del Coordinamento comitati milanesi.