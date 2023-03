Il video dello chef Bruno Barbieri che taglia i capelli a Edoardo in piazza Duomo

Promessa mantenuta. Sabato pomeriggio lo chef stellato Bruno Barbieri ha tagliato i capelli ad Edoardo Franco, vincitore della 12esima edizione di Masterchef. I due si sono dati appuntamento in piazza Duomo, dove - tra cectinaia di fan - Barbieri si è trasformato in barbiere, come ha ironizzato lo stesso Edoardo.

Durante la trasmissione, lo chef emiliano aveva promesso all'aspirante cuoco che in caso di vittoria lo avrebbe "rapato" a zero. Alla fine Barbieri ha dato una spuntatina, ma lo ha fatto in grande stile e davanti alla Cattedrale. In cambio Edoardo gli ha regalato una delle sue ormai mitiche salopette.