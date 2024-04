L'uomo che buca le gomme delle auto elettriche

Un uomo a passeggio con due cani sul marciapiede, dove sono parcheggiate delle auto. Poi, a un tratto, come se nulla fosse, lui tira fuori una lama e colpisce gli pneumatici di una Tesla Y. È quanto hanno ripreso le telecamere installate sulla stessa auto. Le immagini hanno immortalato proprio l’uomo, che si accanisce con una gomma dell’auto.

Il fatto risale ai giorni precedenti alla scorsa Pasqua. Era un sabato sera quando il proprietario dell’auto aveva parcheggiato in zona Moscova per passare una serata nel quartiere centrale di Milano. Quando è tornato all’auto, ha trovato l’amara sorpresa. Le immagini, ricavate dal sistema interno della Tesla, sono state scaricate e consegnate ai carabinieri, che indagano per dare un’identità al vandalo. Secondo una prima analisi, l’uomo potrebbe aver preso di mira proprio quell’auto perché elettrica. Infatti non è la prima volta che vengono prese di mira altre auto, tutte elettriche. Alcune proprio in quella zona della città. Non si escludono comunque altre ipotesi.