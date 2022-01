Milano, 7 feriti dopo un incidente tra un bus Atm e un furgone

Le immagini dello scontro tra mezzo della linea 92 e un veicolo privato avvenuto in viale Sondrio giovedì 27 gennaio

È di 7 feriti il bilancio di un incidente stradale tra un bus dell'Atm e un furgone avvenuto nella mattinata di giovedì 7 gennaio in viale Sondrio, a Milano. Nelle immagini amatoriali, messe in rete su Instagram, sono chiaramente visibili i seri danni riportati dal mezzo della linea 92 dopo lo scontro.

Stando a una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto poco prima delle 8.30: il filobus dell'atm procedeva sulla corsia preferenziale in direzione viale Zara quando, forse per una mancata precedenza, è stato urtato dal furgone di un giardiniere. I feriti, cinque donne tra i 51 e i 57 anni e due uomini di 34 e 53 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde.