Video, gol e sintesi Cagliari-Milan 0-1: rossoneri volano in classifica

La vittoria rossonera porta il Milan a consolidare il primato in classifica

Grazie a Bennacer, la squadra di Pioli vince 1-0 sul campo del Cagliari e 'vola' consolidando il primo posto in classifica di Serie A, alle trentesima giornata, grazie al pareggio dell'Inter in casa contro la Fiorentina. I nerazzurri devono però sempre recuperare una partita contro il Bologna.

Con il Napoli vittorioso in casa contro l'Udinese, e sempre al netto della partita in meno dell'Inter, la situazione in classifica alla trentesima giornata è la seguente: Milan capolista a 66 punti, +3 dal Napoli, +6 dall'Inter, +10 dalla Juventus che, però, deve ancora giocare contro la Salernitana domenica 20 marzo.

Nel finale del match, parapiglia in campo tra giocatori e dirigenti delle due squadre dopo gli insulti razzisti rivolti al portiere rossonero Mike Maignan da parte di un settore di tifoseria casalinga e la replica del portiere con il gesto della mano all'orecchio.