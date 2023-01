Milano, un cammello a spasso nel parco. Video

L'animale fa parte del circo che ha preso in affitto il parco

Singolare avvistamento al parco Alessandrini di Milano, diventato venerdì scorso una sorta di "giardino" privato per un cammello. Il mammifero è stato infatti notato da diversi passanti mentre si aggirava tranquillamente nell'area verde in zona Calvairate.

Nulla di inspiegabile, però. L'animale fa infatti parte del circo Maya Orfei che dal prossimo 20 gennaio porterà i propri spettacoli nel parco, affittato per l'occasione. Passando in zona non è complicato vedere altri animali liberi - tra cui degli elefanti - all'interno del parco nei pressi di piazzale Cuoco.

Video da Ig/milanobelladadio