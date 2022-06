I terribili istanti dopo l'esplosione del camper in cui è morta una donna

Nel filmato messo in rete da alcuni testimoni oculari, il marito della vittima assiste sotto shock all'incendio avvenuto domenica 19 giugno a Rozzano (Milano)

In un filmato amatoriale messo in rete da alcuni testimoni oculari, ecco i terribili istanti seguiti all'esplosione di un camper a Rozzano (Milano), nel quale ha perso la vita una donna di 77 anni. Nel video - sconsigliato a un pubblico sensibile - è chiaramente visibile il marito della donna mentre, sotto shock, assiste inerme all'incendio del mezzo e poi si accascia al suolo a causa delle gravi ustioni.