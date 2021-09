Elezioni amministrative, Mariani: "Sogno una città con mezzi pubblici gratis per combattere lo smog"

Una città con mezzi pubblici gratis che combatta l'inquinamento dicendo "stop" al consumo di suolo e agli investimenti immobiliari dei privati. È il programma del candidato sindaco della coalizione "Milano in Comune" - "Civica ambientalista" Gabriele Mariani, che per le elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre punta tutto sull'ecologia.

"Questa è una città che negli ultimi anni è stata costruita sulla precarietà del lavoro, il consumo incontrollato di suolo e un caro affitti inimmaginabile - spiega Mariani a Milano Today - Serve un nuovo piano di governo del territorio che abbia al centro l'ambiente, un piano che non solo metta fine al consumo di suolo, ma addirittura inverta la tendenza. La costruzione delle vasche di laminazione per il Seveso, ad esempio, è solo una soluzione temporanea che non risolve il problema e cementifica solamente. Perché invece di usare il cemento non utilizziamo i soldi che arriveranno dal Pnrr per fare una seria opera di bonifica del letto del torrente e di tutti i canali idrici di Milano? Siamo una delle città più inquinate d'Italia, per questo sogno un futuro in cui i mezzi pubblici siano gratis e il traffico nel centro venga bloccato quando si sforano il livelli di smog".