Il socialista Goggi ai rom della discarica abusiva di Vaiano Valle: "Lavoriamo insieme per ripulirla"

La proposta 'controcorrente' del candidato sindaco dei 'Socialisti di Milano' per smantellare il deposito illegale di rifiuti a fianco all'insediamento dei nomadi

Una proposta a dir poco "fuori dagli schemi" quella del candidato sindaco dei 'Socialisti di Milano' Giorgio Goggi, che per smantellare la discarica abusiva a fianco al campo rom di Vaiano Valle, piccolo borgo a sud di Milano, ha deciso di "collaborare" proprio con la comunità nomade che ci vive a fianco da più di vent'anni.

"Il ragionamento che abbiamo fatto con i rom - spiega Enzo Biassoni, candidato al Corvetto nella lista di Goggi - è che o questa discarica la smantelliamo oppure prima o poi a loro il Comune li caccia via. Anche noi inizialmente avevamo dei pregiudizi, ma poi abbiamo parlato e abbiamo capito che solo collaborando insieme si riuscirà a risolvere il problema, facendoli diventare una risorsa. Certo, il Comune dovrà stanziare dei finanziamenti, ma qui la manodopera c'è già".

"Essere qui è la dimostrazione che con spirito di partecipazione si riesce sempre a trovare una soluzione - dichiara il candidato sindaco Goggi - Invece di fare contrapposizioni nette e dure bisogna trovare la capacità di parlare con la gente, capire quali sono i loro problemi, e coinvolgerli nelle cose da fare".

Persino il portavoce della comunità rom di Vaiano Valle accoglie l'idea con entusiasmo e mentre stringe le mani ai due candidati socialisti racconta: "È facile avere pregiudizi sui rom. Certo non siamo tutti santi, ma non bisogna mai giudicare prima di conoscere. La discarica dà fastidio anche a noi che viviamo qui da più di 20 anni, ma se si vuole eliminare bisogna che il Comune sia presente e ci dia una mano per fare questo lavoro".