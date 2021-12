I Carabinieri di Milano che addestrano i cani a riconoscere i positivi al Covid

Sta ottenendo risultati incoraggianti la sperimentazione tra i Carabinieri e l’Università Statale di Milano per l’utilizzo dei cani del reparto cinofili nell’individuazione dei positivi al Covid-19.

Stando ai dati forniti dall’Arma, i due esemplari utilizzati per la sperimentazione avrebbero infatti raggiunto una percentuale tra l’80 e il 90% di riconoscimento di soggetti positivi, distinguendo con il proprio fiuto tra campioni di sudore prelevati da pazienti con il Covid e pazienti risultati invece negativi al tampone molecolare. I cani molecolari potrebbero in futuro essere impiegati in tutte le aree con grandi assembramenti di persone, come stazioni, aeroporti, grandi eventi.