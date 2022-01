Spari in Paolo Sarpi, botti ovunque e fuochi d'artificio in Duomo

C'erano divieti e maggiori controlli. Ma sembrano essere serviti davvero a poco. Milano a Capodanno si è trasformata in una "città in guerra". Migliaia di botti, petardi e fuochi d'artificio. In Paolo Sarpi qualcuno ha esploso colpi di pistola. Quasi un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere roghi e principi di incendio provocati dai petardi. In Duomo, nonostante la massiccia presenza di agenti, dalle vie laterali sono stati fatti partire numerosi scoppi.

Immagini Ig/Milanobelladadio