Ordina il cappuccino insieme alla pasta: il cameriere del locale di Milano si 'rifiuta'. Il video

L'esilarante scena ripresa in un locale di Milano da "The pasta queen", nota food influencer

Prima la pasta, poi - solo poi - il cappuccino. Esilarante scenetta nei giorni scorsi in un ristorante di Milano, dove una turista americana ha ordinato - o almeno ci ha provato - un cappuccino insieme a un piatto di maccheroni.

La gag è stata pubblicata su Instagram da "The pasta queen", la food influencer italiana ormai famosa in tutto il mondo. "A Milano con la mia amica Cat e un cameriere traumatizzato", si legge nel post. E in effetti "traumatizzato" sembra proprio la parola più adatta.

Quando la cliente ordina il cappuccino, l'uomo si lascia andare a un sorpreso: "Con la pasta? Dopo la pasta". E ancora: "Sicura? Che dolore mi fa". Poi, quando consegna l'ordinazione - a piatto terminato - si lascia andare con il sorriso: "Eh, siamo lenti. Abbiamo tirato più possibile per non farle mangiare il cappuccino con la pasta". E di nuovo grandi risate di tutti.