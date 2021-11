Milano, Carla Fracci nel mausoleo del Monumentale con Manzoni e Quasimodo

La celebre ballerina è la prima donna sepolta al "Famedio". Iscritti sulla lapide dei milanesi illustri anche Franco Battiato e Gino Strada. Corona di fiori agli ex sindaci Carlo Tognoli e Marco Formentini

Da oggi ci saranno anche le spoglie di Carla Fracci al "Famedio" di Milano. La celebre ballerina, scomparsa nel maggio 2021, è la prima donna della storia a trovare sepoltura all'interno della cappella dedicata ai più illustri milanesi della storia, in cui riposano Alessandro Manzoni e i resti del poeta Salvatore Quasimodo.

A renderle omaggio il sindaco Beppe Sala, che durante l'annuale cerimonia per i defunti ha ricordato anche gli altri ventiquattro nomi incisi sulla lapide dei cittadini benemeriti della città, tra i quali anche l'amico Gino Strada e l'amatissimo cantante a autore Franco Battiato. Corona di fiori, invece, per gli ex sindaci Carlo Tognoli e Marco Formentini, entrambi scomparsi nel 2021 e sepolti al Monumentale.