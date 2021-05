Carla Fracci, il ricordo dei milanesi: "Era unica, con lei finisce un'epoca". Video

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decine di milanesi in coda sin dalle prime ore del mattino per dire addio a Carla Fracci, la celebre étoile della Scala scomparsa giovedì 27 maggio all'età di 84 anni.

"Era unica nel suo genere - raccontano le persone in fila per visitare la camera ardente della ballerina - Con lei finisce un'epoca intera. Non scorderemo mai la sua grazia e il suo carattere solare. Vederla danzare era il massimo".