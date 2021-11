La casa rifugio che accoglie le donne vittima di violenza

"Questa casa rifugio accoglie decine di donne in fuga da un partner violento, ridando loro la speranza di una vita normale". Si presenta così Paola Guaglianone, responsabile della "Grande casa", uno dei centri di accoglienza della rete antiviolenza del Comune di Milano che aiuta le vittime della violenza di genere dando loro un "posto sicuro" in cui ricominciare da capo.

"Le donne che arrivano qui sono tutte molto diverse tra loro - spiega Paola Guaglianone ai microfoni di Milano Today - Questo è segno che il fenomeno della violenza di genere è assolutamente trasversale e riguarda ogni ceto sociale, culturale ed economico. Qui una donna riceve un alloggio, per sé ed eventualmente anche per i propri figli, nel quale può riprendere a vivere una vita normale, ricostruendo speranze e aspirazioni. Abbiamo donne che hanno subito aggressioni fisiche, ma anche vittime di stalking o semplicemente maltrattate psicologicamente dal compagno, perché la violenza di genere non sono solamente le botte".

"Gli uomini maltrattanti - continua la responsabile della casa rifugio - agiscono infatti spesso a un livello molto più subdolo e psicologico prima di arrivare al femminicidio vero e proprio. Rendono la propria partner costantemente insicura, sminuendo quello che fa e negandole persino l'indipendenza economica. Sono comportamenti che sono stati studiati e che sono da considerarsi atti assolutamente consapevoli messi in pratica da chi maltratta le donne in modo sistematico e programmato. Si chiama "Ciclo della violenza". Per questo parlare di "Raptus omicida" è sbagliato. Dire che un uomo ha perso la testa significa in qualche modo giustificarlo, quando invece siamo di fronte a casi di omicidio volontario e premeditato".