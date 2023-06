Case Aler sfitte a Milano: secondo il Pd diventeranno 30mila entro il 2027

Un patrimonio immobiliare abbandonato a se stesso e che potrebbe, almeno in parte, risolvere il problema dell'emergenza abitativa a Milano e in Lombardia. Secondo i dati sulle case Aler presentati lunedì 19 giugno dai consiglieri regionali del Pd Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino, sarebbero a oggi oltre 19mila le case Aler ancora sfitte e non riassegnate perché ancora da ristrutturare. Numeri - spiegano i due consiglieri - che potrebbero quasi raddoppiare entro il 2027 se le politiche abitative della Giunta Fontana e dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale pubblica continueranno a essere queste.

"Stiamo parlando di un patrimonio buttato al vento - spiegano i due consiglieri -. Secondo le nostre stime, se continueremo a riassegnare così pochi alloggi, entro il 2027 le case Aler sfitte diventeranno più di 30mila. Tutto questo perché le ristrutturazioni non avvengono, e di conseguenza gli appartamenti restano sfitti. Si tratta di un fatto molto grave se pensiamo a tutti i milanesi che sono senza casa, o che rischiano di restarci".