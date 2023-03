La chilometrica catena umana contro lo stadio del Milan all'ippodromo

Un migliaio di cittadini milanesi residenti nel quartiere, adiacente agricolo al parco sud, hanno formato un lungo cordone attorno allo storico impianto del trotto "La Maura" per dire "No" al progetto del club rossonero

Un'impressionante catena umana, formata da migliaia di cittadini, per dire "no" al progetto del nuovo stadio del Milan all'ippodromo del trotto "La Maura". Il flashmob, organizzato dai comitati del quartiere adiacente al parco agricolo sud di Milano, si è svolto domenica 19 marzo davanti allo storico impianto oggetto dei desideri del club rossonero.

"Nelle scorse settimane la società è venuta a visionare l'area verde adiacente all'ippodromo avanzando un'ipotesi di progetto - spiega Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi -. Per tutta risposta il nostro sindaco, invece di liquidarli, ha appoggiato la proposta dicendo che il Comune la valuterà. Quest'area verde però, sulla quale c'è una tutela in quanto agricola, è un polmone fondamentale non solo per il quartiere, ma anche per l'intera città".

Un'opera insomma, quella del nuovo stadio, che avrebbe un impatto ambientale notevole sull'intero quartiere, come spiega l'avvocato del comitato organizzatore del flashmob, Antonio Giambitto: "Ci rendiamo conto di cosa vorrebbero dire anni di lavori per i residenti? Perché dopo la costruzione dell'infrastruttura sportiva ci sarà anche l'indotto. Centri commerciali, parcheggi. Cemento su cemento in un'area verde che invece andrebbe tutelata. Se il nuovo stadio del Milan dovesse farsi per davvero sarebbe una catastrofe ambientale come Milano non ne ha viste mai".