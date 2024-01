Cavo di acciaio messo in strada ad altezza uomo: il video della follia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un cavo d'acciaio a terra e sull'asfalto una scia di liquido. Solo pochi istanti prima un'auto aveva centrato il filo metallico che era stato teso in viale Toscana a Milano nella notte tra il 3 e il 4 gennaio. I carabinieri hanno arrestato uno dei responsabili (Alex B., 24 anni) e stanno cercando di identificare gli altri due complici.

Tra reati contestati c'è anche la strage, prevista dall'articolo 422 del codice penale che punisce "chiunque al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità". Il ragazzo ha detto di non conoscere molto bene gli altri due giovani che erano con lui, che pare siano suoi amici sui social. I militari comunque non sarebbero lontani dall'identificare anche loro.