Ucraina, già 11mila i rifugiati in Lombardia: alla stazione centrale apre il centro di prima accoglienza

A Milano il punto di orientamento gestito da Progetto Arca per profughi in fuga dalla guerra: tamponi, vaccini per il covid e pratiche per i ricongiungimenti familiari

Un vero e proprio centro di prima accoglienza quello allestito da Progetto Arca, in collaborazione con il Comune di Milano e la Regione Lombardia, per i rifugiati di guerra in arrivo dall'Ucraina. La struttura, creata nello spazio che già nel 2014 aveva ospitato i migranti siriani e afghani, sarà un punto di orientamento in cui poter fare tamponi gratuiti per il covid-19 e avviare le pratiche per i vaccini, ma anche per i ricongiungimenti familiari.

"Tenete conto che solo ieri sono arrivati sette pullman pieni di persone - spiega il presidente di Progetto Arca, Alberto Sinigallia - Temiamo che sia solo l'inizio dell'emergenza e per questo abbiamo allestito questo centro. Qui i profughi ucraini potranno fare tamponi e prenotare i vaccini anti-covid, ma potranno anche avviare le pratiche per i ricongiungimenti familiari e per l'accoglienza definitiva in famiglie o strutture di assistenza. Abbiamo anche organizzato un piccolo dormitorio con 50 posti letto per tutte quelle persone che si troveranno a transitare di qua in attesa di una sistemazione migliore".