Milano, apre il centro diurno per senzatetto della Caritas Ambrosiana. Video

Cerimonia solenne con il sindaco Sala e l'arcivescovo Delpini per l'hub che ospita i clochard del dormitorio di via Sammartini

Un centro diurno con spazi di aggregazione, docce e cucina per i pasti. È il nuovo centro diurno per senzatetto della Caritas Ambrosiana, inaugurato martedì 15 giugno in via Sammartini alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala e dell'arcivescovo Mario Delpini.

"Nelle grandi città, purtroppo, c'è sempre chi ce la fa e chi no - ha dichiarato Sala - È nostro dovere aiutare chi è in difficoltà e questo centro è la conferma che Milano è una città con il cuore grande. Qui non si fa solamente assistenza, ma si cerca di reindirizzare le persone, che per un motivo o per un altro sono finite in strada, verso una nuova normalità".