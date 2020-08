Video: ciclista investito da un'auto Bmw che gli taglia la strada al giro di Lombardia

Non solo il tragico incidente di Evenepoel, che ha fatto un volo di 10 metri oltre il parapetto. E per fortuna non è in pericolo di vita. Il Giro di Lombardia 2020, sabato 15 agosto, sarà anche ricordato per l'auto che, con colpevole sbadataggine, ha tagliato la strada al tedesco Maximilian Schachmann.

Il fatto è avvenuto a Como, a poca distanza dall'arrivo. Con eroico sforzo il ciclista ha finito la gara, anche se malconcio: è stata rilevata la frattura della clavicola destra.

La donna al volante della Bmw, caduta dalle nuvole, ha detto di "non sapere che ci fosse la gara". Per lei ora pesante sanzione; tuttavia, resta da chiedersi come sia "sfuggita" al controllo dell'organizzazione.

Frame video nelle immagini di Eurosport.