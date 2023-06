Ciclista 60enne travolta e uccisa da una betoniera sulle strisce pedonali

Non c'è stato nulla da fare per la ciclista 60enne travolta da una betoniera in piazza Durante intorno alle 9.30 del mattino di giovedì 22 giugno. Nonostante i soccorsi la donna è deceduta dopo poco in seguito alle gravissime ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna si trovava nei pressi dell'attraversamento pedonale quando è stata investita mortalmente dal mezzo pesante in transito.