Nessuna traccia del cinghiale in Darsena: posizionata un'altra gabbia

Latita ancora il cinghiale che da sei giorni si aggira nei sotterranei della Darsena di Milano (nella speranza che sia ancora vivo). Mercoledì 10 agosto il Nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana di Milano ha ispezionato la gabbia che era stata posata lunedì dai vigili del fuoco e ne ha calata una seconda alla fine del condotto in Piazza Tripoli.

Nella prima gabbia era stata messa anche una fototrappola per monitorare l'eventuale ingresso dell'animale, che però al contrario di quanto sperato non è avvenuto: il mangime posizionato all'interno per attirarlo non è stato toccato. L'ipotesi è che l'animale nei giorni scorsi fosse caduto in acqua all'altezza di Abbiategrasso, per poi percorrere il Naviglio fino alla Darsena, dove era arrivato lo scorso 4 agosto.

Cinghiali in acqua a Milano

Altri cinghiali erano già stati avvistati in città. A giugno del 2021, per esempio, una femmina di circa 50 chili era stata recuperata nel Naviglio Grande, tra Gaggiano e Trezzano. Mentre a ottobre del 2020, altri due cinghiali erano arrivati, sempre attraverso le acque dei Navigli, fino alla Darsena di Milano dove uno era stato addormentato e l'altro abbattuto; a settembre del 2020, poi, altri due esemplari avevano nuotato per chilometri nel Naviglio, morendo entrambi (il primo annegato e il secondo soppresso).