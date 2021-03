Milano, clown e giocolieri in piazza Duomo: la protesta dei lavoratori del circo contro il lockdown. Video

Anche i lavorotori del circo e dei luna park scendono in piazza per protestare contro il lockdown imposta dal Governo a causa del Covid-19. È accaduto venerdì 26 marzo in piazza Duomo, dove centinaia di giocolieri, clown e impiegati degli spettacoli viaggianti hanno manifestato arrivando da tutto il nord Italia per chiedere una data certa sulla riapertura delle proprie attività.

"Ci hanno fatto spendere valanghe di soldi per mettere le nostre strutture in sicurezza contro il Covid, ma subito dopo ci hanno chiusto - spiegano i gestori del circo - Le nostre attrazioni sono tutte predisposte per essere sanificate a ogni utilizzo, ma il Governo non ci ha mai dato la possibilità di dimostrare che una riapertura seguendo le regole è possibile. I sostegni che abbiamo avuto finora non bastano nemmeno a coprire le spese di manutenzione dei mezzi e delle attrazioni. Come possiamo andare avanti così? Siamo arrivati al limite".